¡þ¸òÎ®Àïºå¿À3-0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯6·î21Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦µÚÀî¤¬¡¢Éé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Ìë¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¡£7²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥ÑÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÎÌøÄ®¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò3¿Í»Â¤ê¡£¡ÖºòÆü¡Ê20Æü¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¸òÎ®Àï¤¬¡Ë¤¢¤È1»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î32»î¹çÅÐÈÄ¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ