¡þÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÃæ»³¶µÆ¬¤Î¿ÍÀ¸¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼½ÂÀîÀ¶É§¡Ê50¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÃæ»³¶µÆ¬¤Î¿ÍÀ¸¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê´ÆÆÄº´¸þÂç¡Ë¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤ò¹µ¤¨¤ë¶µÆ¬¤¬¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê»ùÆ¸¤ä¶µ»Õ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£½ÂÀî¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¶¦±é