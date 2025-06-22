´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ê¼Ìò¤ÎÉôÂâÇÛÂ°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò1Ç¯9¥«·î¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿SUGA¤¬21Æü¡¢Ç¤Ì³²ò½üÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£·î10¡Á11Æü¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎRM¤é¤¬Î¦·³¤ò½üÂâ¤·¡¢Á´°÷¤ÎÊ¼Ìò¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£7¿ÍÁ´°÷¤¬¤½¤í¤¦¡Ö´°Á´ÂÎ¡×¡Ê´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤¬¶á¤Å¤¯¡£SUGA¤Ï¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ë¤â¤Ã¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£