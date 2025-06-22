¸µTOKIO¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¡Ê46¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÈè¤ì¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ê¥¬¥»¡×¤È°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¡£21Ç¯¤ËTOKIO¤òÃ¦Âà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤ä¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£