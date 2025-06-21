²ÉÌÛ¤ÊÉã¤Èµ÷Î¥¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿CÈþ¡£°äÉÊÀ°ÍýÃæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÉã¤È¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¸ò´¹¤òÆüµ­¤ò¸«¤Ä¤±¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Éã¤Î»à¸å¡¢½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÁÛ¤¤ ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÆüµ­¤ÏÉã¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À­¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯4·î¡Û ¢¨ËÜ