¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï21Æü¡¢ÊÆ·³¤ÎB2¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬ÃæÀ¾Éô¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Î´ðÃÏ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥é¥óÃÏ²¼³Ë»ÜÀß¤òÇË²õ¤Ç¤­¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ì´ÓÄÌÃÆ¤Î±¿ÈÂ¤¬²ÄÇ½¡£À¾Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸òÀï¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¡£