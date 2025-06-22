1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯6·î22Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥á¥­¥·¥³Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤¬ÅÁÀâ¤Î¡Ö5¿ÍÈ´¤­¥´¡¼¥ë¡×¤ò·è¤á¤¿¡£Í­Ì¾¤Ê¡Ö¿À¤Î¼ê¥´¡¼¥ë¡×¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¸å¡¢Ìó60m¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÈÁö¤·¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï·è¾¡¤ÇÀ¾¥É¥¤¥Ä¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë