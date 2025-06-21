²Û»Ò²·ºÇÂç¼ê¤Ç¼«¼Ò´ë²èÉÊ¡Ê¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¾¦ÉÊ¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»³À±²°¤Ï6·î18Æü¤È19Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ç²Û»ÒÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡ÖARISTA FAIR¡Ê¥¢¥ê¥¹¥¿¥Õ¥§¥¢¡Ë2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¾®Çä¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ú¤­Î©¤¿¤»¤ë´ë²è¤ä²Û»Ò³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö²Û»ÒPRIDE¡ÁÌö¿Ê¤Î¾Ú¡Ê¤ª¤«¤·¡Ë¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢²Û»Ò¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍÀ­¤òÁÊµá¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢´ë²èÄó°Æ¥¾¡¼¥ó¡¢¥â¥ó¥È¥ï¡¼