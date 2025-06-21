ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢21ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµ´ü¸Â¤ÇÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏËÁÆ¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Æ²°ÂÎ§¤Î·ëº§¼°¤Ø½ÐÀÊ¤·¤¿ÏÃÂê¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ì¤«¤é¤¤¤¯¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹ñÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¡Ö¹ñÊ¬¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ï¥Ï¥Ã¥­¥ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡£º£¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã