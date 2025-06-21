¡Öï£¡¹¤¿¤ëÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¥É¶ÛÄ¥¤Î4¥·¥ç¥Ã¥ÈÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉã¤ò»ý¤Ä¡¢30ºÐÇÐÍ¥¤¬»þÂå·àÄ©Àï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö²ìÍèÀé¹á»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë»ÍµÜ¾®½Õ¤ÎÂ©»Ò¾®°ìÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢22Æü¤ËNHKBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÂç²¬±ÛÁ°8¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Æü¸þÀ±°ì¡£¾®Æü¸þÊ¸À¤¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¾®Æü¸þÀ±°ì¤Ï¡Öï£¡¹¤¿¤ëÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤­¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢É÷´ÖÅÎÉ×¡¢²ìÍèÀé¹á»Ò