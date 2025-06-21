Image: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó generated with Shutterstock.AI ¡ÖÃÏµå¤Ë±§Ãè¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ä¡Ä¸½¼Â¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤­¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×±§Ãè¿Í¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¥í¥Þ¥óÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÎä¤ä¿å¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNASAÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¬¥µ¥¤¥ó¥Ä»á¡£UFO¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¥¬¥µ¥¤¥ó¥Ä»á¤Ï¤³¤ÎÏÀÁè¤ËÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ