£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Þ¥­¥é¡¼¡Ö¥Ù¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬£²£±Æü¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£°¡Ë¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¤ÏÄ¹Ç¯¥Ù¡¼¥×¤Î£Ã£Í¤Ë½Ð±é¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤¬¥Ù¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ£²£¹Ç¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò³²Ãî¤«¤é¼é¤ë¥Ù¡¼¥×¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£°Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤Î