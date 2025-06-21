²Î¼ê¡¦ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÄ¸¶¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë!¡×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËËè½µ¶âÍË¤Î¸á¸å8»þ¤Ë¿·µ¬Æ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·20ÆüÃæ¤Ë¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿21Æü¤Î¸á¸å8»þ»þÅÀ¤Ç¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÄ¸¶¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢ÅÄ¸¶¤«¤é½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È20Æü¤ËÆ±¶É¤¬È¯É½¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Î¤¿¤á