¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤¬¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯3·î4Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¸¤­¤ë¤È¤ÏÉ¡¤¯¤½¤¯¤é¤¤¤Î´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²Àè·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã¥è¡¼¥í¡¼·à¾ì 2025-2026 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼ -BOOGER JOE-¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤·¤ÆÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌÀÆü6·î22Æü(Æü)12:00¤è¤ê