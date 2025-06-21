Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç21ÆüÍ¼Êý²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¶¿·Ä®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë4³¬¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£