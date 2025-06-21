¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖCasa CABaN HAYAMA¡×¤òº£Åß¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³Ä®¤Î¿¹¸Í³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢±¿±Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÈÄó·È¤¹¤ë¡£·úÊª¤ÏÃÏ¾å3³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È4¼¼¤ò´Þ¤àÁ´14¼¼¤òÍÊ¤¹¤ë¡£µÒ¼¼ÌÌÀÑ¤ò44Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼¼¤Ë³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥Æ¥é¥¹¤òÀß¤±¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡¢ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥à¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£