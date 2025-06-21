´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡Ä¡ª¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥±¥¹¥±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×ÊÆ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤Î¡Ô¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ý½ÑÅª¥É¥ì¥¹SHOT¡Õ¤¬ÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦·Ý½Ñ¤Î°è¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È