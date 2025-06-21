¡ÚJ3Âè17Àá¡Û(¥í¡¼¥ÈF)ÆàÎÉ 2-1(Á°È¾1-1)ÆÊÌÚC<ÆÀÅÀ¼Ô>[Æà]É´ÅÄ¿¿ÅÐ(13Ê¬)¡¢»³ËÜ½¡ÂÀÏ¯(78Ê¬)[ÆÊ]Ê¿²¬¾­¹ë(10Ê¬)¼ç¿³:Akira Munakata