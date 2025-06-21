¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 4-9 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê6·î20Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û104.5¥Þ¥¤¥ëÂÇµå¤ò¡ÈÄ¶¿Í¥­¥ã¥Ã¥Á¡É¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥­¥ã¥Ã¥Á¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¡¦¥Ü¥¤¥É¤¬104.5¥Þ¥¤¥ë¤ÎÃÆ´ÝÂÇµå¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡£ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¼Â¶·¤â¶Ã¤­¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢3¡¼2¤È¥«¥Ö¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ü¥¤¥É¤¬2¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤ÇP.J