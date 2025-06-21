21Æü¸á¸å¡¢¾®¹ñÄ®¤ÎÈÓË­Ï¢Êö¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¡¢Â­¤ËÍîÀã¤¬Åö¤¿¤ê¿ÈÆ°¤­¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸©¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¡Ö¤â¤¬¤ß¡×¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî»Ô¤Î50Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È21Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¾®¹ñÄ®¾®¶ÌÀî¤ÎÈÓË­Ï¢ÊöÀÐÅ¾¤ÓÂô¤ÎÉ¸¹âÌó1300¥áー¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¡¢½÷À­¤¬ÅÐ»³Ãæ¤ËÍîÀã¤¬º¸Â­¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤­¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±È¼¼Ô¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸á¸å3»þ²á¤®¡¢