¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï£²£°£²£µµð¿Í£µ¡½£²À¾Éð¡Ê£²£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬£³ÈÖ¼ê¤Ç£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£²£²¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡£º£µ¨¼«¿ÈºÇÄ¹¤Î£·»î¹çÏ¢Â³£°Éõ¤È¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤ÏµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£¸²ó¤«¤é¡£¤¤¤­¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Î¹¥¼é¤¬µ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦³°ºê¤Î»°Í·´Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤¥´¥í¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡ÖÀèÆ¬¤Ç¥°¥Ã¥Á¡¼¡ÊÀô¸ý¡Ë¤¬Æñ¤·¤¤ÂÇµå¤ò¤µ¤Ð