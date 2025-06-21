21Æü¤Î¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤ÇºÇ¤âÆü¤¬Ä¹¤¤²Æ»ê¤ÎÆü¤Î21Æü¡¢¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¤³¤È¤·½é¤á¤ÆÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û¡Ö¸á¸å£±»þ¤¹¤®¤Î¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï´À¤¬Ê®¤­½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»°¾ò»Ô¤Ç36¡î¡¢¿·