¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£±Æü¤Î»³·ÁÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Ó£È£Ï¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¹õÊ¤ÌÌÃË¤¬ÂçË½¤ì¤·¤¿¡£¸½ºß£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤È¤È¤â¤Ë£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë£Ó£È£Ï¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£±·î»³·ÁÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥Á¤È¤Î£Ë£Ï£Ð£×ÁèÃ¥Àï¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡£Æ±Àï¤ÎÇÔ¼Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤È¤·¤Æ»³·Á¸©¤ò?½Ð¶Ø?¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ï·ç¾ì¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ¶â´ÝµÁ¿®¤¬