°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ç20Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢81ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÌµÌÈµö¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¡É¤Ê¤Î¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ä¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó±Û¤¨ÂÐ¸þ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·81ºÐÃËÀ­¥±¥¬¼«±Ä¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¦Á÷¸¡°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìµÜ»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤Î39ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÌÈµö¤Î¼è¾Ã½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢20Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í