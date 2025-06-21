ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï21Æü¡¢Ä»¼è¸©ËÌ±ÉÄ®¤Ç¹Ö±é¤·¡Ö¥á¡¼¥¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡ÊMAGA¡¢ÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥á¡¼¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡Ù¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤òÈ´¤±½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¹ñ¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£