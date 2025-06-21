BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼RYUHEI¤Ë¤è¤ë¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖLoop ¡ÁOne of the BE:ST-03 RYUHEI¡Á¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖLoop ¡ÁOne of the BE:ST-03 RYUHEI¡Á¡×Written by RYUHEI, SKY-HI, Ryosuke ¡ÈDr.R¡É SakaiProduced by SKY-HI, Ryosuke ¡ÈDr.R¡É SakaiChoreographer : Ako ËÜ±ÇÁü¤ÏBE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í´ë²è¡ØOne of the BE:ST¡Ù¤ÎÂè»°ÃÆ¡£Æü¾ï¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇêÁ¤¯´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤ëRYUHEI