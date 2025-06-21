¡ÖÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¡×¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬21Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡£ Æ´¤ì¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¤â¡£ ¸©Æâºß½»¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¶å½£Memo¡×¤µ¤ó¤È¡ÖÈþºé¡×¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNAGASAKIGIRLS PARTY¡×¡£ ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤äÀ¸²ÖÅ¹¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ20Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·