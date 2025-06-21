21Æü¤Î¿·³ã¸©¤Ï¡¢»°¾ò»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹36ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÀî±è¤¤¤Ë°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¿®Ç»Àî¤ä¤¹¤é¤®Äé¤Ç³«Ëë¤·¤¿¤Î¤Ï°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¥Æ¥ó¥È¤Ç¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿åÊÕ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬33.6ÅÙ¡£ÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¿åÊÕ¤ÇÎä¤¨¤¿À¸¥Óー¥ë¤äÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¯