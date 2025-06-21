[6.21 J1Âè21Àá Ê¡²¬ 3-2 ¿·³ã ¥Ù¥¹¥¹¥¿]J1Âè21Àá¤¬21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢11°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç18°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò3-2¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï4·î°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¡£¿·³ã¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é·ã¤·¤¯Æ°¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾4Ê¬¡¢¿·³ã¤Î±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éDF°ðÂ¼È»æÆ¤¬º¸Â­¤Ç¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾9Ê¬¤ËÊ¡²¬¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éFWº°ÌîÏÂÌé¤¬¥Ú