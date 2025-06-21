20Æü¡¢±¦¸ªÉÕ¶á¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢21Æü¤âµÙ¤Þ¤ºÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¡£23Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉüµ¢¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¡¢20µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1¡¢Âè2ÂÇÀÊ