Mrs. GREEN APPLEが、楽曲「breakfast」(フジテレビ系『サン!シャイン』テーマソング)のRecording Behind the Scenes動画を公開した。 ◆「breakfast」Recording Behind the Scenes動画 昨晩21日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』でテレビ初パフォーマンスを披露、その直後に来週6月27日(金)の放送にも出演し、2週連続での「breakfast」歌唱と大森元貴ソロでの「絵画」歌唱が発表されたミセス。 公開された「breakf