Ayumu Imazu¤Î¿·¶Ê¡ÖHOWL¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÏÂ»³¤ä¤Þ¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï°½Ìî¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºî¡£º£²óËþ¤ò»ý¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ë¡£ ÊÑÀ¼´ü¤ËÇº¤à¹ç¾§Éô¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê²¬Áï¼Â¡Ë¤È²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥ä¥¯¥¶¡ÊÀ®ÅÄ¶¸»ù¡Ë¤Î¸òÎ®¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢º£²óAyumu Imazu¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡ÖHOWL¡×¡£ ¡ÖHOWL¡×¤ÏÌë