¹â¹»ÌîµåÂç¹¥¤­·Ý¿Í¤Î¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤¿¤±¤·¡Ê47¡Ë¤È¤¤¤±¤À¤Æ¤Ä¤ä¡Ê42¡Ë¤¬YouTube¡Ö¤«¤ÃÈôBASE!BALLCHANNEL¡×¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¹»¤ÈÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£21Æü¤ËÆîËÌËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ¶èÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤ÏÆîËÌ³¤Æ»¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç»¥ËÚ¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¹â¶¶±ÑÂÁ¡¢º¸¤ÏÌð¿áÂÀ´²¤Î2Ëç¡£¾¡¿´¡¢¾¡ÇÏ¤ÎÂÀÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥º¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·