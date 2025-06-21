½©ÅÄ»ÔÆâ 21Æü¡¦¸á¸å2»þ¤´¤í ½©ÅÄ¸©Æâ¤Ï£²£±Æü¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£²Æü¤«¤é¤ÏÂç±«¤Ø¤ÎÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ½©ÅÄ¸©Æâ¤Ï£²£±Æü¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ê¤É¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢£²£¶¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á£²£²¤ÎÃÏÅÀ¤Ç£³£°¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÍ³ÍøËÜÁñ»ÔÅìÍ³Íø¤Ç£³£³¡¥£·¡î¡¢²£¼ê»Ô¤Ç£³£³¡¥£µ¡î¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ï£³£±¡¥£¶¡î¤Ç¤·¤¿¡£ ½©ÅÄ¸©Æâ¤Î¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£±Æü¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç£·¿Í¤¬ÉÂ