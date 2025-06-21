ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Î³¤´ß¤Ç21Æü¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ À¶ÁÝ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÆü½ÐÄ®¤Î»å¥öÉÍ³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î´Ä¶­ÊÝ¸î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ 21Æü¤ÏÆü½ÐÄ®¤Î¿¦°÷¤ä¶¨ÎÏ´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ê¤ÉÌó200¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢º½ÉÍ¤Î»æ¤¯¤º¤äÎ®ÌÚ¤Ê¤É¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö(¤´¤ß¤ò)½¦¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î