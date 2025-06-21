¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー3Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¢ー¥Ó¥óÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ ¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1»Íµå¤È¹¥ÁêÀ­ Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢28ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥¢ー¥Ó¥ó¡£2023Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÃÙºé¤­±¦ÏÓ¤Ï¡¢