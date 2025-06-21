·§ËÜ¸©¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«·§ËÜ¡×¿ä¿ÊËÜÉô²ñµÄ¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¸©Æâ¤Ç13.3%¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£