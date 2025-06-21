[6.21 J3Âè17Àá](°¦Âë)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:¿¢¾¾·òÂÀÏ¯<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ]ÀèÈ¯GK 1 ÅÏÊÕ·òÂÀDF 2 µÜÏÆÌÐÉ×DF 4 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥ê¥Ã¥·DF 16 »°¸¶½¨¿¿DF 28 °æ¾å¹Ò´õMF 14 ÆÁ±Ê¹¸ÂÀÏºMF 24 ÌøÄ®³¡ÍÔMF 71 ÅÏîµ°½Ê¿FW 6 ±ó»³Íª´õFW 17 Æ£°æ·ú¸çFW 23 ÇòÎØÃÏ·ÉÂç¹µ¤¨GK 21 Á°ÅÄÃèÅÎDF 3 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ÊDF 15 ÃæÂ¼Í¦ÂÀMF 7 ¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬MF 10 º´Æ£¾°µ±MF 13 ÅÏ°ææÆÎ°MF 35 ¸þ°æ¤Ò¤ÊÂÀFW 19 ã·Æ£³ØFW 20 ÀîËô·ø¸ë´ÆÆÄÃæ»³²í»Ë[FC