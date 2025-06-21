[6.21 J3Âè17Àá](¥í¡¼¥ÈF)¢¨18:00³«»Ï¼ç¿³:Akira Munakata<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö]ÀèÈ¯GK 15 ²¬ÅÄ¿µ»ÊDF 5 ÎëÌÚÂçÀ¿DF 16 ±üÅÄÍºÂçDF 22 À¸¶ðµ©À¸MF 8 ËÙÆâñ¥¿ÍMF 14 ÃæÅç¸­À±MF 23 ²¬ÅÄÍ¥´õMF 25 ¿À³ÀÎ¦MF 32 ¥æ¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥óMF 70 ÀîÃ«ÆäFW 11 É´ÅÄ¿¿ÅÐ¹µ¤¨GK 96 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ô¥£¥ÈDF 3 ß·ÅÄÍºÂçDF 6 Ãæ»³²íÅÍDF 13 ÅÔÊÂÍ¥ÂÀDF 33 º´Æ£ÂçæÆMF 10 »³ËÜ½¡ÂÀÏ¯MF 20 Ô¢ÉðÍ¦ÅÍMF 41 ¿¹ÅÄô¥MF 92 ¥¿¥ï¥Ã¥È¥Á¥ã¥¤¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥³¡¼¥ó´Æ