¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±§³ÀÈþÎ¤¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡È³Ð¸ç¡É¤¬É¬Í×¡©Î¹¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¶Ã¤­¤Î¾ò·ï6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êËèÆü¥¢¡¼¥È¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤òÂ³¤±¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥¢¡¼¥È¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦Tak¡Ê¤¿¤±¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥¢¡¼¥ÈÈÖÁÈ¡ØMusée d