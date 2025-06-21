[6.21 J2第20節](ハワスタ)※16:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 2 石田侑資DF 3 遠藤凌DF 5 白井陽貴MF 7 石渡ネルソンMF 8 柴田壮介MF 19 大西悠介MF 24 山下優人MF 32 五十嵐聖己FW 10 谷村海那FW 38 熊田直紀控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 17 山田裕翔MF 6 坂岸寛大MF 15 加瀬直輝MF 30 木吹翔太FW 13 村上陽斗FW 16 加藤大晟FW 28 キム・ヒョンウ監督田村雄三[カターレ富山]先発GK