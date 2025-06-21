日本サッカー協会（JFA）とユニクロは21日、国立競技場で「JFAユニクロマルチスポーツキッズ」を開催。ソフトバンクの王貞治球団会長（85）らがゲスト参加した。王会長が国立競技場を訪れるのは2021年7月の東京五輪開会式以来。当日は「ON」として一時代を築いた巨人・長嶋茂雄終身名誉監督と、後輩で巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースGM特別アドバイザー）の3人で聖火ランナーを務めた。長嶋さんは今月3