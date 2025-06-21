[6.21 J3第17節](春野陸)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 41 アルナウDF 25 今井那生DF 37 深川大輔DF 38 鈴木俊也MF 15 小林里駆MF 16 上月翔聖MF 19 水野颯太MF 66 三好麟大MF 88 工藤真人FW 9 新谷聖基FW 18 東家聡樹控えGK 21 大杉啓DF 4 小林大智DF 5 田辺陽太DF 28 朴勢己MF 7 金原朝陽MF 24 岡澤韻生MF 26 須藤直輝FW 20 杉山伶央FW 29 内田優晟監督秋田豊[ギラヴァンツ北九州]