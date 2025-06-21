[6.21 J3第17節](春野陸)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 41 アルナウDF 25 今井那生DF 37 深川大輔DF 38 鈴木俊也MF 15 小林里駆MF 16 上月翔聖MF 19 水野颯太MF 66 三好麟大MF 88 工藤真人FW 9 新谷聖基FW 18 東家聡樹控えGK 21 大杉啓DF 4 小林大智DF 5 田辺陽太DF 28 朴勢己MF 7 金原朝陽MF 24 岡澤韻生MF 26 須藤直輝FW 20 杉山伶央FW 29 内田優晟監督秋田豊[ギラヴァンツ北九州]
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 国分の違反「セクハラに該当」
- 2. 態度ガラリ? 国分の二面性指摘も
- 3. TOKIO松岡昌宏 涙の謝罪していた
- 4. 「国宝」で今年の映画賞総ナメか
- 5. 国分 鉄腕DASH内でセクハラか
- 6. 女子3人搬送 誰かが飲み物渡す?
- 7. 国分の件「相当のコンプラ違反」
- 8. 16歳の母に放置され…過酷な生活
- 9. 国分太一の騒動 実父を直撃
- 10. TBSラジオ ゲストが不適切行為
- 1. 国分の違反「セクハラに該当」
- 2. 女子3人搬送 誰かが飲み物渡す?
- 3. 国分太一の騒動 実父を直撃
- 4. 高2自殺 上級生「おしおき」主張
- 5. 乗客が明かした機内での佳子さま
- 6. 立民 元グラドル市議が不倫か
- 7. チョウバエ 1匹見つけたら要注意
- 8. 特攻兵にヒロポン注射 後悔の念
- 9. 史上最大規模の中古車トラブルか
- 10. 児童けが 救急車呼ぶも料金徴収
- 1. 佳子さま売れ再び「驚きの反響」
- 2. 「毛深い」と言われた男児 脱毛
- 3. 自民 鈴木宗男氏を公認手続きへ
- 4. 農機レンタルへ 進次郎氏が波紋
- 5. 国民民主党が掲げる公約案が判明
- 6. モディ首相来日 石破氏と会談へ
- 7. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
- 8. 不登校娘の両親に勧めたノート
- 9. 絶対ダメ ヨーグルトの落とし穴
- 10. 「ドカ食い気絶」専門医が問題視
- 1. チェルノブイリ級の災難か 警告
- 2. 明日花キララ 性売買疑惑に言及
- 3. 明日花キララ 韓国で再炎上か
- 4. 北朝鮮市民「恐怖政治」に反発
- 5. 高年収でも行きたくない会社調査
- 6. 米アマゾン AI導入で人員削減へ
- 7. テヘランで「大規模空爆」開始
- 8. プーチン大統領「ウクライナ全土が我々のもの」国際会議で持論展開
- 9. 日本軍の細菌戦名簿 中国で入手
- 10. 終末期患者が死を選ぶ権利 英
- 1. 遺族年金「月14万円」に妻が絶句
- 2. 東大卒でも警備員をクビ 理由は
- 3. マイナカード更新でバカを見るか
- 4. 年収1200万円が…再雇用で給与減
- 5. JR中央快速の遅延理由を徹底調査
- 6. 90代高齢ドライバーの事故実態は
- 7. 小泉農相 JA会長と「直接対決」
- 8. 熱中症予防に牛乳を 医師語る
- 9. 若者がアルファードに乗る秘密
- 10. 新型RAV4 初搭載機能の正体とは
- 1. 今すぐ使えるLINEの便利機能5つ
- 2. Amazonから謎の請求 被害相次ぐ
- 3. ブラックホール 自然で実現か
- 4. OPPO最新モデルBOXが5000円割引
- 5. サーキュレーターと扇風機の違い
- 6. スマホの実売台数ランキング
- 7. iPad miniと格安タブレット 比較
- 8. Pontaパスで映画が大人1200円に
- 9. SDカードの「IRIDIUM」が登場
- 10. コクヨが「やる気ペン」を発表
- 11. なんだこの薄さは。iPadで仕事したくなる、最高のキーボード
- 12. 「レッツノート」注目記事5つ
- 13. 最高に使えるロジクールマウス
- 14. OpenAI共同設立 AIは発展途中か
- 15. 「ペットのオンライン診療サービス」を標準搭載の分譲マンションが登場 スマートホーム全戸採用で来年2月竣工
- 16. PS5・Switch 2・懐かしの名機もピッタリ収納！大切な機器を守るガラス扉付きゲームラック
- 17. 映画「同名小説」本予告が解禁
- 18. 展開なし Oppo最新スマホを実食
- 19. 生成AIとボイスボットを用いたBPOサービス「AIコラボコンタクトセンター」
- 20. アイリスオーヤマの掃除機「SUUZE」は軽量でスタイリッシュ！もちろんよく吸う
- 1. 大谷への死球 MLBが故意と認定
- 2. 堂安律の披露宴 メンツが豪華
- 3. 女子ゴルフ 上白石似22歳が登場
- 4. 「韓国は世界的強豪」「世界ベスト7に入るチーム」バルセロナなどで活躍の元スペイン代表FW、韓国代表をベタ褒め
- 5. 福原愛さん 大学を退任していた
- 6. 大谷 初回HR後に「長い」と発言
- 7. 「そぐわない」白鵬氏対立の果て
- 8. 大谷に死球 スアレス3試合出停に
- 9. 大谷に死球 投手のSNSに批判殺到
- 10. 由伸の快挙阻んだ誤審 識者怒り
- 1. 態度ガラリ? 国分の二面性指摘も
- 2. TOKIO松岡昌宏 涙の謝罪していた
- 3. 「国宝」で今年の映画賞総ナメか
- 4. 国分 鉄腕DASH内でセクハラか
- 5. 国分の件「相当のコンプラ違反」
- 6. 田原俊彦が不適切言動 厳重注意
- 7. TBSラジオ ゲストが不適切行為
- 8. 山口達也氏 国分発表の日にX投稿
- 9. 国分太一 わいせつ写真を要求か
- 10. 鉄腕DASH関係者に卑猥動画送信か
- 1. 16歳の母に放置され…過酷な生活
- 2. 脳出血で生存率20% HIROの現在
- 3. 運気が上がるときの「前兆」とは
- 4. 3COINS 人気アイテムが再入荷
- 5. 「耳から白い糸」怖すぎて決意
- 6. 3COINS ひんやりグッズを紹介
- 7. 「椋岡」はなんて読む？知多半島の中央に位置する愛知県の地名！
- 8. スタバの「リユーザブルカップ」
- 9. バスで前の客に炭酸水直撃…絶望
- 10. 5歳の孫の一言 人生にときめき