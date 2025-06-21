「逃走した牛を追いかけるカウボーイ」や「助手席に巨大な牛」など、普段お目にかかることがない光景が度々目撃されるアメリカの高速道路。Cowboy wrangles loose cow on busy highway | USA TODAY（YouTube）https://youtu.be/Sc0etX-Oq_U▲「逃走した牛を追いかけるカウボーイ」の動画Car with giant bull as passenger pulled over by Nebraska police（YouTube）https://youtu.be/yIR3NU3P_bU▲「助手席に巨大な牛」の動画日本
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