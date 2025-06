【NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS】 6月21日配信 配信媒体:Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル プライム1スタジオは、6月21日の配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS」内で、CONCEPT MASTERLINEの「レーゲンスブルク」を公開した。こちらの記事では、同社ショールーム内で行われた特別展示会より、実物の撮り下