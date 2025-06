9月18日に東京国際フォーラム ホールAにて開催されるライブ企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』の第2弾出演アーティストが発表となった。 (関連:石若駿、日々の研鑽が形成した音楽の奥深さ中村佳穂ら参加したAnswer to Rememberライブを振り返る) 今回発表されたのは、椎名林檎と中村佳穂の2組。これにより、石若駿、西田修大、細井徳太郎、マーティ・ホロベック、松丸契、山田丈造、渡辺翔太という