Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ç12Æü¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬·ã¤·¤¯±ê¾å¤·¡¢±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£²ÐºÒ¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤ò²ó¼ýÃæ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¤´¤ß¤Î½Ð¤·Êý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬±ê¾å¡ÄÆÍÁ³¤Î²ÐºÒ¤Ë³¹ÃæÁûÁ³Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÎÆ»Ï©¤Ç12Æü¸á¸å2»þº¢¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤ÈÒì¤¯»£±Æ¼Ô