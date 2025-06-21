·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î45¼þÇ¯µ­Ç°¶½¹Ô¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×¤¬¾å±éÃæ¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èõ¸ýÆüÆà¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·´¶ÀþºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ëÆ£¤È¤¤¤¦Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ä¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¤Û¤ÉÂç¹¥¤­¤Ê¾ÆÃñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¡£      Èõ¸ýÆüÆà¡ü¤Ò¤°¤Á¡¦¤Ò¤Ê¡Ä1998Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸µÇµÌÚºä46¡¦1´üÀ¸¥á