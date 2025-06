昨年4月に活動を再開した歌手・西野カナの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』から、6月に行われる埼玉・さいたまスーパーアリーナ追加公演の模様が、9月にWOWOWで独占放送・配信されることが決定した。これを皮切りに、2026年3月までの7ヶ月にわたり、過去のライブ映像やMVコレクションなどを含む特集が展開される。【動画】話題呼んだ新ビジュアルにも注目…!新曲「With You」ティザー映像同ツア