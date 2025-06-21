°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬¡Öº§³è¤è¤ê½ª³è¡×¡©NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸Ñ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡£ÀèÆüÉ½»æ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡ÖFRaU¡×JAXURY¡ÊÆüËÜ¤Î¤Û¤ó¤â¤Î¡ËÆÃ½¸¹æ¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¡×¤È¡ÖÇò¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯É½¸½¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°½À¥¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö½ª³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦±½¤Ê¤Î¤¬¡¢¥«¥ì¡¼Âô·°¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÅÚÍËÆü